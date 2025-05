Il richiamo dell’Arabia Saudita torna a farsi sentire per Frank Anguissa. Dopo l’approccio della scorsa estate, che fu stoppato sul nascere da Antonio Conte, ora il pressing si fa concreto, e stavolta il club interessato è l’Al-Qadisiyya, deciso a strappare il centrocampista camerunese al Napoli. "Sarà tutto da scoprire anche il futuro di Lobotka, altro perno del Napoli due volte tricolore. Stani ha una clausola di poco superiore ai 25 milioni di euro e le pretendenti non mancano. In Europa sono in tanti ad apprezzare il suo calcio che non può passare inosservato. Fino a pochi mesi fa era stato oggetto del desiderio del Barcellona, ora ci pensa anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone", sottolinea il Corriere dello Sport.