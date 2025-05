L'analisi del Corriere dello Sport in merito al pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter nell'andata della semifinale di Champions

"Si decide a San Siro tra sei giorni e l’Inter, in qualsiasi caso, dovrà solo essere applaudita per il modo in cui ha tenuto testa ai fenomeni blaugrana, spaventando il Montjuic e onorando il calcio italiano. Yamal fa un altro sport e gli altri, da Pedri a Raphinha passando per Ferran Torres, gli vanno dietro con un’intensità e una qualità pazzesca. Pressano e giocano come il Milan di Sacchi. Non è stata una partita, ma un romanzo"