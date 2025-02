Il ranking

"Anche l’Atalanta, come il Milan, non incanta. L’approccio alla partita è inadeguato... Due sconfitte che penalizzano il ranking dell’Italia, fondamentale per avere la quinta squadra nella prossima stagione. E i ritorni tra una settimana saranno complicati e ansiogeni. Solo la Juve parte in vantaggio, ma neppure i bianconeri possono stare tranquilli. A Eindhoven la protezione di un gol potrebbe non bastare a una squadra giovane ma insicura. E l’insicurezza non nasce dalla gioventù, ma dal fatto che il disegno di Thiago non è chiaro", conclude il Corriere a proposito delle italiane in Champions.