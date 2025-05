L'ipotesi di equiparazione sta diventando concreta per tutelare i tanti arbitri aggrediti sui campi di calcio

Gli arbitri potrebbero essere equiparati ai pubblici ufficiali. Dopo un mese dall'ipotesi di modifica dell’articolo 583 quater del codice penale arrivano in Commissione due emendamenti, uno della Lega e uno di Fratelli d'Italia, che verranno presentati martedì all'interno del decreto sicurezza. A novembre scorso la Camera dei Deputati aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal PD proprio in merito alla sicurezza per gli arbitri.