"Le scelte fatte dopo revisione al var saranno spigate anche al pubblico degli stadi e a quello delle televisioni. Basterà anche qui un clic aprendo il microfono di cui è dotato il fischietto coinvolto. Non solo gesti (che pure servirà per annunciare la fine della revisione) ma una frase secca per offrire una spiegazione sintetica e precisa. Esempio: rigore confermato per tocco volontario di mano. Per realizzare la novità in modo tale da non provocare equivoci, sono già in corso allenamenti specifici durante il raduno di Cascia con l’utilizzo di casse audio in campo e simulando situazioni di gioco".