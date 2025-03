L'Argentina dovrà fare a meno di Messi. Lionel si è infortunato con l'Inter Miami e non ci sarà per le prossime gare della Seleccion. Il ct Scaloni valuta le alternative per il reparto offensivo.

"Il dilemma di Scaloni, per tornare al problema, è come sostituire la Pulce. A settembre, dopo la Coppa America, provò il 3-5-2, cambiando schema rispetto al solito 4-3-3 con Messi-Lautaro-Alvarez. E poi provò il 4-4-2. Dovendo andare a Montevideo a casa del Loco Bielsa, ex ct della Seleccion di Baires, Scaloni potrebbe optare per una squadra più accorta e di gamba. Con Molina e lo juventino Gonzalez esterni nel centrocampo a 5. O anche riproporre l’amato 4-3-3 alzando Nico accanto alle due punte. In ballo anche il figlio d’arte Giuliano Simeone, che all’Atletico di papà sta crescendo a vista d’occhio come esterno a tutta fascia. Sicuri i tre centrali in mediana: De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister", riporta La Gazzetta dello Sport.