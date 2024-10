Argentina, ora tocca a Lautaro: torna dal primo minuto contro la Bolivia

Stavolta toccherà a lui. Lautaro Martinez, rimasto in panchina quasi tutta la partita in Venezuela-Argentina, scenderà in campo dal primo minuto contro la Bolivia. Scaloni, che ieri ha incensato il capitano nerazzurro, lo schiererà dal primo minuto per tornare alla vittoria nel girone di qualificazione al Mondiale. La conferma arriva anche dal Corriere dello Sport.