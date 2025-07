Il Corriere dello Sport parla di come è cambiato l'attacco interista: "L'Inter in poche settimane ha rinnovato l'attacco, inserendo Bonny dopo le conferme sulla permanenza di Pio Esposito e dopo aver salutato già da un mese sia Correa sia Arnautovic. In attesa di capire il destino di Taremi, Bonny dovrà integrarsi nella nuova realtà e dimostrarsi competitivo anche ad alti livelli, a partire dalla Champions e dai big match in campionato. I suoi punti di riferimento saranno i titolari, Lautaro e Thuram".