Inzaghi lascia in panchina sei titolari in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, ma la sua Inter dà comunque le risposte che cercava

Inzaghi lascia in panchina sei titolari in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, ma la sua Inter dà comunque le risposte che cercava contro il Cagliari, portandosi momentaneamente a +6 sul Napoli. Questa l'analisi de La Stampa:

"Potere degli incastri di una squadra che assomiglia sempre di più a un mosaico nel quale ogni tessera è preziosa. È l’Inter degli intercambiabili che sanno diventare protagonisti per un tratto più o meno lungo della stagione. Simone Inzaghi, nell’anticipo di San Siro con il Cagliari, fa riposare sei titolari della vittoria nell’andata dei quarti di Champions in casa del Bayern per centellinare le energie necessarie a difendere il capolavoro nel ritorno di mercoledì".