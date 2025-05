Una bella soddisfazione per il centrocampista albanese, chiuso dal titolarissimo Calhanoglu per gran parte della stagione e più volte finito nel bersaglio della critica. Un gol importante, ma che potrebbe non cambiare il destino del classe 2002, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Asllani è stato un supplente all'altezza. Al primo rigore in Serie A e con l'Inter, non ha tremato, proprio come avrebbe fatto lo specialista Hakan. Un messaggio per se stesso e anche per Simone: dovessero servire piedi buoni ai quali affidare le sorti di una semifinale che potrebbe trascinarsi oltre il 90' e supplementari, tutti avvisati. Kristjan c'è e non si tirerebbe indietro".