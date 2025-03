Vincere per sfatare il tabù Inter dopo 7 sconfitte consecutive e continuare a credere nel sogno scudetto. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini lancia la sfida ai nerazzurri in vista dello scontro diretto di Bergamo, come scrive il Corriere dello Sport:

"Restare coi piedi ben piantati a terra o rischiare di sognare in grande. L'occasione però è lì, a pochi passi, senza coppe o impegni di mezzo. E andare alla sosta con una vittoria in più in tasca sarebbe l'ideale per proseguire il percorso intrapreso con la vittoria dell'Europa League. In casa Atalanta nessuno ha ancora nominato la parola scudetto, ma tutti sanno che eventuali velleità tricolori passeranno dal big match di questa sera contro l'Inter: c'è da sfatare il tabù interista - 7 sconfitte negli ultimi 7 precedenti - e il 4-0 maturato allo Stadium ha dato maggior fiducia a un gruppo che sembra essersi ritrovato dopo lo 0-0 di Venezia".