"La truppa di Inzaghi per non vedersi scavalcare nuovamente dai rivali. Il rischio, infatti, considerato il calendario più complicato per entrambe, è di veder scappare Conte e di non essere più in grado di raggiungerlo. Insomma, un quadro del genere fa comprendere come la sfida sarà ad alta pressione e soprattutto tensione".