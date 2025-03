Un dato è clamoroso

In questo senso, il primo dato che balza all’occhio, ad esempio, è il numero dei marcatori differenti. L’Inter arriva a addirittura a 17, peraltro ben distribuiti, a dimostrazione che attraverso il gioco di Inzaghi possono segnare davvero differenti. Gasperini, invece, si ferma a 11, con un contributo ridotto di difensori ed esterni. In casa bergamasca, infatti, sono soprattutto le punte a fare la voce grossa nel tabellino dei marcatori. Retegui-Lookman è il tandem migliore della Serie A, con un bottino in comune di ben 35 reti. E, a contorno, ci sono i 5 centri di De Ketelaere, che spesso e volentieri va a completare un tridente offensivo. L’attacco, quindi, incide addirittura per il 63% rispetto al totale. Per la verità, anche l’Inter può contare su un’eccellente coppia-gol, nei numeri inferiore solo a quella atalantina. Ciò significa che, domenica sera ci sarà anche una sfida nella sfida. Solo che Thuram e Lautaro si fermano a 23 reti. E le alternative, i vari Arnautovic, Taremi e Correa, non vanno oltre le 4 prodezze, quindi meno del solo De Ketelaere. L’apporto dell’attacco, in questo caso, si ferma al 43%. A proposito di Inter, quanto non garantiscono gli attaccanti, in buona misura lo compensano gli esterni, capaci di contribuire per addirittura 14 reti (22% sul totale), appena una in meno rispetto ai centrocampisti. Questione anche di fisicità, come nel caso di Dumfries, di capacità balistiche, vedi Dimarco, o più in generale di abilità negli inserimenti o nei tagli. In casa bergamasca, invece, l’unico in grado di segnare partendo dalle fasce è Zappacosta, autore di 4 gol, ma senza sostegno dai colleghi di reparto.