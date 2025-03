"Gian Piero Gasperini alla sua prima panchina in A da allenatore dell’Atalanta si ritrovò di fronte un giovane Simone Inzaghi allenatore della Lazio e perse in casa per 4-3. Quel ragazzo oggi allena l’Inter, ha uno scudetto in bacheca e sta facendo di tutto per prendersi il secondo, respingendo proprio l’assalto di Gasp nella stagione dei saluti a Bergamo. I due si rispettano ma non si piacciono. Non lo nascondono, e tutto sommato è più comodo così". Così sul quotidiano La Repubblica Franco Vanni parla della gara di questa sera tra Atalanta e Inter. Una sfida scudetto con l'Atalanta che, dopo il 4-0 sulla Juve, prepara l'aggancio alla squadra di Inzaghi e lui e i suoi che giocano per andare a +6 dai bergamaschi.