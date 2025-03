"Inter, rapporto freddo Questa è la panoramica del rapporto tra Lookman e le migliori squadre italiane. Ma anche allargando la visuale si nota che è proprio contro la prossima avversaria - l’Inter - che il nigeriano non ha saputo lasciare segni profondi. Da quando gioca a Bergamo ha incrociato i nerazzurri sei volte ottenendo sei sconfitte (4 in campionato, una in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana). Eppure la storia contro l’Inter era iniziata benissimo per lui segnando dopo 25’ il gol del momentaneo 1-0 nel primo scontro, quello del 13 novembre 2022. Un’illusione però dal momento che poi la squadra di Gian Piero Gasperini subì la rimonta interista e la partita la vinse Simone Inzaghi 3-2. Da lì in avanti Lookman non ha più segnato all’Inter".