"In campionato, a partire dalla prossima giornata, durante i Var check i maxischermi degli stadi mostreranno agli spettatori che tipo di controllo sta svolgendo il direttore di gara collegato con il centro operativo di Lissone. Revisione Var per possibile rigore, possibile fuorigioco e simili. Giusto per evitare equivoci, non si tratta della possibilità di visionare le stesse immagini che l’arbitro avrà a disposizione sul suo monitor ma, almeno per il momento, di un’indicazione sul tipo di intervento, non sempre d’immediata comprensione per i tifosi presenti allo stadio. Più gustosa la novità che sarà sperimentata (perché di questo parliamo, siamo in fase di sperimentazione) in occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia. In seguito alla recente decisione assunta dall’Ifab (International Football Association Board), e in accordo con Figc e Aia, verrà testata la diffusione del segnale audio del direttore di gara all`interno dello stadio e in tv. Grazie alla «implementazione di una specifica soluzione tecnologica», come di legge nel comunicato della Lega, «in occasione dell’On Field Review i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell'ufficiale di gara»", aggiunge il quotidiano.