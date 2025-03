Sono ancora da sciogliere gli ultimi dubbi per Simone Inzaghi in vista di Inter-Udinese. Soprattutto in attacco

Sono ancora da sciogliere gli ultimi dubbi per Simone Inzaghi in vista di Inter-Udinese. Soprattutto in attacco, dove Correa e Arnautovic sono in corsa per un posto accanto a Thuram al posto dell'infortunato Lautaro. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Da una parte Correa è reduce da una sosta per le nazionali dove è rimasto a disposizione alla Pinetina, e Inzaghi ne ha potuto valutare attentamente la condizione, dall’altra Arnautovic può essere utile fisicamente contro una difesa rocciosa come quella dell’Udinese e con l’Austria negli ultimi dieci giorni ha disputato una partita e mezza. Non essere rimasto fermo per un fisico imponente come il suo è senz’altro positivo, ma tra le ipotesi c’è anche quella di potersi giocare la sua carta a partita in corso, in modo da aggiungere ulteriore peso all’attacco nel caso in cui il match non dovesse sbloccarsi".