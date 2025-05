L'attacco atomico del Barcellona potrà contare su una freccia in più: Robert Lewandowski sarà a disposizione del tecnico Flick per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, una risorsa in più dalla panchina che si aggiunge ai vari Raphinha, Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo e chi più ne ha, più ne metta. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Robert Lewandowski ha recuperato dall'infortunio muscolare sofferto il 19 aprile contro il Celta e dopo 4 partite di assenza è tornato portandosi dietro i suoi 40 gol stagionali, 11 dei quali in Champions. [...] Lewandowski non aveva mai segnato così tanto nei suoi primi due anni aBarcellona: nella 22-23 si era fermato a 33, l'anno scorso addirittura a 26. È tornato sui numeri tedeschi, e cerca disperatamente la rete numero 100 in blaugrana, visto che con la doppietta al Borussia del 9 aprile è arrivato a 99".