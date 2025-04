Biasin: “Nell’inferno blaugrana l’Inter avrà quattro armi. Basteranno?”

A poche ore da Barcellona-Inter , Fabrizio Biasin parla dell'attesa della partita con l'incertezza di chi non sa che squadra si ritroverà di fronte in Spagna. "Quella spompata nel corpo e nella mente degli ultimi dieci giorni o quella affamata del match contro il Bayern di 15 giorni fa?". Dalle colonne di Libero, il giornalista sottolinea che nessuno può dirlo. L'Inter proverà a prendersi un pezzo di finale e "questa cosa vale tantissimo e chi non lo capisce ha un problema di insoddisfazione perenne che è solamente suo. Oppure vuole minimizzare, cosa comprensibile se si tifa per un'altra squadra decisamente malmessa o senza obiettivi significativi".

Di fronte all'Inter "l'11 più forte al mondo". "Il Barça segna a strafottere, non si stanca mai, ha una capacità tecnica in tutti e negli 11 sostituti che rasenta la perfezione, dispone della giusta cazzimma e al limite mostra un solo unico punto debole: la linea della difesa è altissima. Un limite calcolato perché Flick per ogni occasione concessa è in grado di organizzare un paio di sortite offensive da brividi. Come si batte questa cosa qui? La risposta è che tendenzialmente non si batte. E allora buonanotte ai suonatori. Certo che no. L'Inter di Inzaghi ha armi importanti. Le elenchiamo: 1) Pavard a parte ha ritrovato i suoi titolari. Quasi nessuno ha novanta minuti nelle gambe ma è già moltissimo. Con 2) Thuram e Dumfries però può avere la profondità che le è mancata nelle ultime partite. 3) La squadra nerazzurra è anziana ma di conseguenza è molto esperta. Difficile che si faccia fottere dall'emozione. 4) La massima espressione del calcio di Inzaghi si vede in situazioni come queste con l'avversario che ti mette lì e tu ti compatti e giochi in verticale. Basterà per sopravvivere all'inferno blaugrana? Probabilmente no. Quest'anno non ci è riuscito quasi nessuno. Ma l'Inter una cosa l'ha dimostrata, sa andare oltre. Oltre il pronostico segnato e oltre le sentenze di chi li ha già definiti bollitti. Oltre tutto. Sarà una grande battaglia".