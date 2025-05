Secondo la Gazzetta dello Sport, l’arbitro Turpin gestisce bene Barcellona-Inter, con un bilancio complessivo positivo (voto 6,5). "Al 5’, giusto non “colpire” col giallo Dimarco per fallo su Raphinha. Al 6’, duello in area fra Calhanoglu e De Jong: contatto basso esistente ma lievissimo ed entrambi guardano alto, la palla. Niente rigore. All’8’, Olmo striscia i tacchetti sulla tibia di Thuram: manca il giallo, imprudente".

"Al 9’, Yamal giù in area: vero che Bastoni, cercando la spalla, tocca il volto di Lamine, ma non c’è fuga del blaugrana ed è tutto lieve. Rischio basso. Regolari tutti i gol in una prima frazione con zero ammoniti. Ripresa: Calhanoglu su Pedri: ammonizione giusta, come quella a Cubarsì. Al 30’, 3-4 annullato: Mkhytarian è fuorigioco di mezzo piede. I cartellini quando servono (ma ne manca uno), il dialogo e la presenza vicino all'azione. Braccio di Martin: prevale il colpo fortuito ma non ci sono i parametri per andare oltre al giallo".