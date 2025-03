"L’ipotesi in vantaggio per Italia-Germania d’andata è Raspadori-Retegui. Per l’ex ragazzo prodigio del Sassuolo sono state fondamentali le ultime con il Napoli schierato 3-5-2 o 4-2-4: comunque Conte l’ha restituito al suo ruolo, seconda punta di movimento, in linea o in verticale con Lukaku, 9 “pesante” come Retegui. Raspa aveva dato il meglio nell’Under 21 con Scamacca. Questa è la sua collocazione ideale. Un’opzione offensiva", scrive La Gazzetta dello Sport.