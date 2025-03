Il centrocampista dell'Inter porta in Nazionale la sua voglia di vincere. Raggiungerà Rivera e Dino Baggio per presenze in azzurro

"Sessanta presenze con la maglia della Nazionale nel “suo” stadio, San Siro. Che è anche l’impianto dove per anni si è esibito un certo Gianni Rivera, uno dei due giocatori a quota sessanta gare con l’Italia che Nicolò Barella domani sera raggiungerà (l’altro è Dino Baggio). Il centrocampista sardo, che ha segnato anche dieci reti ed è a meno uno da Di Natale, ha vissuto sulla sua pelle la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale del 2022 e non vuole ripetere l’esperienza di guardarsi un’altra Coppa del Mondo davanti alla tv. Prima però ci sono questi quarti di finale di Nations League che, in un momento cruciale della stagione, propongono la doppia sfida alla Germania. Un modo per staccare la testa per qualche giorno dalla volata scudetto ormai nel vivo, dalla Champions giunta ai quarti e dalle semifinali di Coppa Italia ormai all’orizzonte. E lui è protagonista in tutte e tre le competizioni con la maglia dell’Inter oltre ad essere una colonna della Nazionale di Spalletti", scrive La Gazzetta dello Sport.