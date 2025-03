Il centrocampista dell'Inter sarà ancora in campo a Dortmund per cercare di rimontare il 2-1 di San Siro contro la Germania

"Stasera il centrocampista dell’Inter sarà ancora alla guida della squadra. Rispetto alla sua prima volta davanti al Muro Giallo, che stavolta si colorerà di bianco in onore della nazionale di Nagelsmann, il sardo è un calciatore diverso: ha vinto due scudetti e diversi trofei nazionali, ha sfiorato l’Europa League e la Champions League, che si è visto sfuggire in due finale amare, ha trionfato a Euro 2021 ed è entrato tra i migliori trenta in corsa per il Pallone d’Oro", scrive La Gazzetta dello Sport.