Grande impresa dell'Inter in casa del Bayern. La squadra di Inzaghi ha saputo soffrire, ma è uscita sempre al momento opportuno e ha colpito. Nessuna semifinale in tasca, il ritorno sarà altrettanto duro, ma la soddisfazione è tanta per la vittoria a Monaco.

"Ha saputo mangiare il sale della sofferenza nei primi 25’, quando il Bayern le è saltato addosso, trascinato da uno scatenato Olise, e nella ripresa, quando i tedeschi, infilzati da una meraviglia di Lautaro, hanno caricato a testa bassa. Ma non ha mai smesso di cercare il sole, neppure al 40’ della ripresa, quando è stata raggiunta dal gol dell’eterno Müller. Con l’ultimo guizzo, ha catapultato in rete Frattesi e strappato l’impresa. Impresa autentica, se si pensa che i bavaresi non perdevano in Champions all’Allianz Arena da 22 partite. La semifinale non è in tasca, a San Siro sarà battaglia, ma pensiamo con che spirito l’Inter è uscita sabato dal Tardini. In due giorni, ha visto il Napoli arenarsi a -3 e ha strappato una buona ipoteca sulla qualificazione in Champions. È con questa autostima tirata a lucido che i nerazzurri ripartono da Monaco per andare a caccia di un triplete di soddisfazioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.