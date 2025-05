Barella e McTominay, anima di Napoli e Inter. Conte e Inzaghi si godono due tra i migliori in A

In una mappa dei tocchi nelle zone di campo, Barella e McTominay si somigliano: coprono praticamente tutto il prato. Quindi, alla generosità e onnipresenza dell’interista, fa da contraltare il dinamismo britannico del centrocampista del Napoli. Che ha dalla sua il bottino di reti da attaccante, mentre il nazionale di Spalletti, a tre centri in questo torneo, è più incisivo come occasioni create: 53 contro 22. Barella è l’anima dell’Inter, asseconda i tempi di gioco, governa le operazioni in verticale e orizzontale, sempre tenendo conto della qualità anche dei partner di settore, da Calhanoglu a Mkhitaryan. Quando aumenta la pressione, vedi la superlativa prestazione di Monaco, lui riesce ad evitare le tagliole, a far girare il meccanismo alla perfezione. «A me oggi piace Barella, è migliorato tantissimo. È un calciatore che ti coglie di sorpresa, salta l’uomo, combatte, è pericoloso in attacco». Queste le parole d’amore di Massimo Moratti, il presidente del Triplete, pochi giorni fa.