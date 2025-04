Sembra una di quelle partite cucite su misura per lui, in cui servono dinamismo, qualità e cuore. Non c'è uomo migliore di Nicolò Barella per trascinare l'Inter di Simone Inzaghi contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Scrive il Corriere dello Sport:

"Contro i bavaresi, Barella rientrerà con il serbatoio delle energie pieno non avendo giocato nel weekend e la squadra ritroverà uno dei suoi simboli in termini di carisma e capacità di trascinare il gruppo. In più a proposito di quarti di Champions League, il giocatore cagliaritano sa già come si fa visto che due anni fa aveva mandato al tappeto il Benfica nel giro di poco più di una settimana con due reti tra andata e ritorno. Gara sbloccata sia in Portogallo sia a San Siro, forzando il passaggio del turno in un’edizione che lo aveva visto in copertina anche nel pareggio di Barcellona nella fase a gruppi".