"Il suo dinamismo è uno degli elementi che è mancato di più nella ripresa a Parma, dove l’Inter non è rientrata in campo dopo l’intervallo. Una voglia e una grinta che Nicolò Barella ha dovuto tenersi dentro, perché al Tardini era fuori per squalifica, e che si porterà dietro per la trasferta di Champions in Germania contro il Bayern. Il centrocampista sardo scalpita per tornare al suo posto dal primo minuto in una di quelle notti in cui riesce a esaltarsi, diventando un giocatore totale per l’apporto prezioso che garantisce in entrambe le fasi di gioco".