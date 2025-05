"Si annuncia un altro show. Bastoni ha allontanato il sospetto di un eccesso di ansia. «Mi aspetto una partita aperta, intensa e spettacolare come a Barcellona. Dovremo crescere in alcuni aspetti. Cercheremo di prendere meglio le misure. Siamo orgogliosi. Non capita spesso di giocare una semifinale Champions e poterlo fare di nuovo dopo due anni è motivo di soddisfazione per tutti noi. C’è tensione, ma soprattutto gioia di vivere una serata così importante. Non so se sarà l’ultima semifinale europea della mia carriera, quindi me la voglio godere fino in fondo».