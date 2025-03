"Considerato che anche Manuel Neuer (polpaccio) è attualmente fuori causa, ma si spera in un recupero miracoloso, la retroguardia dei bavaresi al momento è composta così: Jonas Urbig, nazionale Under 21, in porta; Konrad Laimer esterno destro, Eric Dier e Kim, che ha recuperato dal malanno al tendine d’Achille, come centrali, e Hiroki Ito a sinistra. Come alternative Raphael Guerreiro, jolly di fascia. Un settore in piena emergenza, comunque non una novità per Vincent Kompany. Che con questa linea difensiva, a parte Neuer in porta, ha vinto 4-0 a Francoforte lo scorso 23 febbraio. Però un paio di scelte erano dovute al turnover, non all’emergenza scattata adesso", aggiunge il quotidiano.