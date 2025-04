L'esterno offensivo tedesco è andato a segno nel Klassiker contro il Borussia Dortmund: arma in più per i bavaresi

Vincent Kompany potrà contare su un'arma in più in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter: Serge Gnabry. L'esterno offensivo tedesco è andato a segno nel recente Klassiker contro il Borussia Dortmund, dimostrando di essersi lasciato forse definitivamente alle spalle le difficoltà fisiche e tecniche avute di recente.

Una carta da giocarsi anche a San Siro, come scrive Tuttosport: "Per il Bayern c'è una buona notizia più di tutte le altre che emerge dal weekend, nel quale sono rientrati a disposizione sia Aleksandar Pavlovic per il centrocampo che Kingsley Coman sugli esterni, ed è il ritorno al gol di Serge Gnabry. Il numero 7 era finito ai margini nelle ultime settimane, diventando poco più che un rincalzo dopo aver iniziato la stagione in maniera brillante. Contro il Borussia Dortmund nel Klassiker terminato 2-2 è stato determinante per cambiare radicalmente il corso della partita".