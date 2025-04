Il Bayern non ha fatto una grande partita col Dortmund, ma ha un buon vantaggio in Bundesliga. Punta tanto sulla gara con l'Inter

"Il Bayern visto sabato sera contro il Dortmund non può certo spaventare l’Inter. Il 2-2 contro una squadra che ha 27 punti in meno in classifica ha messo ancora una volta in mostra i problemi che, a fasi alterne, hanno caratterizzato la stagione dei bavaresi. Se l’attacco piange, la difesa non ride. Nelle ultime cinque partite il Bayern ha preso almeno un gol e Kim, che nel 2023 era stato eletto come il miglior difensore della Serie A, ha commesso l’ennesimo errore di una stagione con troppi alti e bassi. Eppure a Monaco ci credono, sono convinti di poter battere l’Inter e di riuscire a conquistare la qualificazione alla semifinale di Champions", analizza La Gazzetta dello Sport.