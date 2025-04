I bavaresi hanno dimostrato di sapere come si fa: i precedenti in casa dei nerazzurri sono decisamente positivi

Rimonta impossibile? Assolutamente no. A maggior ragione guardando i precedenti. Il Bayern Monaco punta a vincere a San Siro per ribaltare la sconfitta rimediata nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Tuttosport ricorda gli incroci milanesi del passato tra le due squadre: "Sette dicembre 1988, ottavi di ritorno di Coppa Uefa, Inter-Bayern 1-3 (nerazzurri eliminati). Ventisette settembre 2006, girone di Champions, Inter-Bayern 0-2 (con reti negli ultimi dieci minuti). Ventitré febbraio 2011, andata degli ottavi di Champions, Inter-Bayern 0-1 (gol di Gomez al 90'), con la squadra di Leonardo brava a ribaltarla al ritorno imponendosi 3-2 col sigillo vincente di Pandev all'88', approdando così ai quarti. Sette settembre 2022, Inter-Bayern 0-2, prima partita del girone di una Champions che vedrà i nerazzurri arrivare fino alla finale di Istanbul.

Quattro precedenti a San Siro in Europa contro il Bayern Monaco, quattro sconfitte. A vederla così, ai tifosi nerazzurri potrebbe salire l'ansia pensando alla partita di mercoledì, quando i tedeschi saranno a Milano con l'obiettivo di rifarsi dopo il ko per 2-1 dell'Allianz Arena della scorsa settimana. Per esorcizzare la maledizione San Siro-Bayern, servirà il miglior Simone Inzaghi e il fortino che il tecnico piacentino ha saputo costruire nel proprio stadio".