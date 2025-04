Il Corriere della Sera, edizione Milano, racconta altri dettagli della vicenda che ha portato agli arresti di sei persone per l'uccisione di Vittorio Boiocchi. Il quotidiano parla di Andrea Beretta e pure di due viaggi a Pietralcina, per chiedere perdono a Padre Pio. Per la morte di Dede, dopo gli scontri con gli ultrà del Napoli, e per aver deciso di uccidere proprio chi lo aveva designato come suo erede a capo della Curva Nord.