Al termine della gara persa dall'Inter a Torino contro la Juve, Lautaro Martinez si è sfogato ripreso dalle telecamere e si è lasciato andare. In molti sui social lo hanno attaccato chiedendo una squalifica che non arriverà. Ecco il motivo.

"Il labiale non basta. E Lautaro Martinez ringrazia. L’attaccante dell’Inter al termine del match perso contro la Juventus a Torino si è lasciato andare a uno sfogo di rabbia in cui sembra proprio aver pronunciato una bestemmia, ma nonostante il Codice di Giustizia Sportiva, all’articolo 37, preveda sanzioni («In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata»), non sarà squalificato. Il motivo? Manca l’audio e senza quello, per giurisprudenza sportiva ormai pacifica, manca la certezza assoluta del fatto (in particolare su «dio» e «zio»). Dunque niente squalifica", sottolinea La Gazzetta dello Sport.