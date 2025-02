"Il Procuratore federale Giuseppe Chiné ha trovato il video con l’audio in cui Lautaro Martinez si lascerebbe andare ad almeno una bestemmia negli istanti successivi al fischio finale di Juventus-Inter del 16 febbraio, gara in cui l’argentino si era reso protagonista di diversi errori sottoporta decisivi ai fini dell'1-0 finale. Il capitano dell’Inter, però, non verrà squalificato. Di sicuro sarà in campo domani a Napoli nel big match contro la squadra di Antonio Conte per i tempi ristretti della vicenda, ma la Procura federale non potrà fermare il giocatore neanche nelle prossime settimane.