Fabrizio Biasin elogia Alessandro Bastoni. Sulle colonne di Libero, il giornalista si è così espresso sul difensore dell’Inter. “Ci sono tanti giocatori forti, persino in Italia. Alcuni sono molto forti e quando ci tocca raccontarli le spariamo grosse per montare la panna e far credere di saperla più lunga degli altri: «Questo è tra i più bravi al mondo, te lo dico io!». Gli orpelli, in genere, non raccontano la verità e, al limite, la accarezza-no. Ecco, tutto questo non riguarda Alessandro Bastoni da Casalmaggiore.