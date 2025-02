"Non ero più abituato a sentir dire la capolista. Con 3 squadre in 3 punti nessun risultato sabato decide il campionato. In questo momento tutte e 3 le squadre hanno il 33,33 periodico di vincere lo scudettoImpossibile fare una scelta in questo momento. Cosa fai giochi con le riserve in Champions o rinunci al campionato? In questo momento provi a fare l'una e l'altra cosa, sei una grande squadra devi provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Al limite puoi decidere martedì di buttare dentro le riserve in Coppa Italia. Ma campionato e Champions ci devi provare, magari non vinci niente, ci sta, ma devi provarci".