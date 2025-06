"L’incastro è possibile ma affatto scontato. Quasi tutto ruota attorno a un comandamento inderogabile. In­zaghi pretenderà di essere aiuta­to. Ecco, aiutare Inzaghi non si­gnifica ricoprirlo d’oro – quello che gli garantirebbe l’Arabia Sau­dita – ma mettersi a investire cor­posamente sul mercato dopo un quadriennio di sessioni pratica­mente a costo zero".

"È la classica conditio sine qua non. La squadra va rinforzata, ringiovanita, supportata, allargata e si può fa­re il tutto grazie a un bilancio – quello del club – tornato in attivo dopo un’eternità proprio grazie ai risultati ottenuti sui campi del­la Champions e ai quattrini dell’imminente Mondiale per Club".

"Se la società risponderà “si può fare” allora Inzaghi prose­guirà, viceversa toccherà al futu­ro e nuovissimo tecnico doversi districare tra la necessità di arri­vare in fondo alle competizioni e il tentativo di farlo dopo aver spe­so quattromila lire. L’Inter ha vissuto una del­le pagine più tristi della sua sto­ria. Tutto questo in qualche mo­do è figlio di una narrazione me­diatica che ha portato i nerazzur­ri ad essere per tutti la squadra “costruita per vincere ovunque”. Anche se questa illusione è esat­tamente figlia del gran lavoro portato avanti dal suo allenato­re".