"Un arrivo in volata, ma con i freni tirati o un’altra mano di ciapa no, che però può costare cara all’Inter, visto che nel calcio vince ancora chi ha più punti e non il contrario. Con la Lazio, l’ennesima occasione buttata: 2-2 facendosi rimontare, come già a Genova alla prima giornata, anche allora per un rigore ingenuo di Yann Bisseck, uno che è costato più punti che milioni, anche se la propaganda non lo dice".