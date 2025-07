Bisseck, retroscena GdS: “Un anno fa l’Inter rifiutò questa offerta perché…”

Sono previste riflessioni importanti sul futuro di Yann Bisseck. Questo perché, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, all'orizzonte c'è un'offerta da circa 32 milioni da parte del Crystal Palace. Interesse non banale, dunque, per il difensore tedesco, arrivato ad Appiano Gentile due anni fa per circa 7 milioni. Bisseck è reduce da una stagione forse in chiaroscuro, che però è servita a mettere un altro tassello importante nel suo percorso di crescita. Lo dimostra l'aumento della sua valutazione che trova riscontro nel retroscena raccontato dal giornale.

"Proprio un’estate fa, infatti, l’Inter aveva fatto muro di fronte a un’offerta da circa 20 milioni arrivata sempre da Londra, ma da sponda West Ham. Allora il club aveva ragionato guardando oltre, convinto che i margini di crescita del tedesco classe 2000 avrebbero potuto aumentarne il valore con una stagione in nerazzurro in più sulle spalle.

Così è stato, perché Bisseck si è affermato come titolare aggiunto nelle rotazioni del vecchio allenatore Inzaghi, e oggi la posizione dell’Inter è cambiata: Yann non è ufficialmente un giocatore sul mercato, ma in caso di proposte in linea con la sua valutazione il club non chiuderebbe le porte al dialogo".