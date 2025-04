Doppietta in amichevole per l'attaccante argentino: Italiano fa le prove di formazione verso la gara contro i nerazzurri

Buone notizie per il Bologna in vista del match contro l’Inter. Nell’amichevole contro lo Zola Predosa, Santiago Castro ha firmato una doppietta che certifica il suo ritorno in forma dopo un mese senza partire titolare in campionato, dal 16 marzo contro la Lazio. I segnali sono positivi, anche se il test contro la difesa nerazzurra sarà ben diverso.