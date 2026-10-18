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"Era già accaduto a Roma. I muri dello spogliatoio, all’Olimpico, avevano tremato per le urla di Chivu. E l’Inter, sotto di due reti, aveva rimontato e raggiunto il pareggio. Ieri è accaduto più o meno lo stesso". La conferma arriva dal Corriere dello Sport, che entra nel dettaglio di quanto accaduto ieri sera nella pancia del Dall'Ara.

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"Vero che l’incornata di Thuram aveva rimesso in parità il punteggio a pochi minuti dalla pausa, ma la squadra nerazzurra aveva sofferto in lungo e in largo le ripartenze del Bologna, giocando costantemente sotto ritmo. Insomma, il tecnico rumeno non era per nulla contento.

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E lo ha fatto capire ai suoi giocatori alzando la voce. Perché quando ci vuole, ci vuole… Tanto più se poi i risultati sono quelli che si sono visti nella ripresa, con l’Inter che ha cambiato completamente atteggiamento, stritolando e ribaltando il Bologna, andando oltre il fastidio per il giallo per simulazione per Thuram. Che, a detta di tutti, in casa nerazzurra, era invece un fallo da rigore", si legge.