Tutto il mondo Inter è convinto: quella di Bologna è la partita più tosta da qui alla fine sulla strada verso lo scudetto. Soprattutto dopo la vittoria del Napoli di Conte, che ora si trova agganciato in vetta, mettendo così pressione ai nerazzurri. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L’ultima volta che l’Inter è scesa in campo con il Napoli affiancato in testa alla classifica era il 16 marzo. E la sera, a Bergamo contro l’Atalanta, quella brigata di cocciuti sognatori - sognatori di Triplete - tirò fuori una prestazione da grande squadra per una vittoria pesantissima".