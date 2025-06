L'Inter ha intenzione di allestire un attacco extra-large con Bonny e Hojlund prime alternative di Lautaro e Thuram

Matteo Pifferi Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 09:02)

Ormai non è più un mistero che Bonny sia il nome caldissimo per l'attacco dell'Inter e gli ultimi aggiornamenti confermano come la trattativa col Parma sia alle battute finali. "L'Inter per il suo attacco ha già scelto. E adesso vuole coprire l’ultimo chilometro che manca per almeno uno dei due acquisti: l’obiettivo è far sì che entro domenica Bonny diventi un nuovo calciatore nerazzurro", spiega La Gazzetta dello Sport.

L'operazione non è a rischio nonostante Napoli e Stoccarda ci abbiamo provato. Inter e Parma hanno raggiunto un accordo sulla cifra (25 mln) e resta da far quadrare i conti, ossia parte fissa e bonus sui quali c'è ancora da discutere. Bonny non vede l'ora di andare all'Inter così come Chivu di averlo a disposizione. Bonny ma non solo perché l'Inter ha intenzione di puntare anche Hojlund. "La volontà è quella di mettere a disposizione di Chivu quattro uomini di valore alto: così avviene nei grandi club, il Psg campione d’Europa mette dentro indifferentemente Barcola o Doué, dietro il titolare Dembelé c’è un certo Goncalo Ramos. Hojlund, dopo Bonny, risponde a questa necessità. Senza nulla togliere ovviamente a Pio Esposito, che sarà valutato da Chivu anche durante il mese di luglio: l’idea principale resta comunque quella di cederlo in prestito ad agosto. E nel frattempo accogliere il danese in uscita dal Manchester United. Hojlund da tempo ha dato il suo gradimento al ritorno in Serie A e in particolare all’Inter"

"Lo United ha sparato una richiesta di 45 milioni. Il club nerazzurro non si è arreso. I contatti sono proseguiti e vanno avanti anche in queste ore: l’Inter vuole proporre agli inglesi un prestito con riscatto condizionato tra 12 mesi, quando la cifra per acquistare il giocatore sarà più bassa (per via dell’ammortamento)", chiosa il quotidiano che sottolinea come le probabili uscite di Bisseck (sui 40 mln) e Aleksandar Stankovic (almeno 10) potrebbero rappresentare un tesoretto da investire per l'attaccante ex Atalanta.