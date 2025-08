In attesa di Lookman, l'Inter si gode già un nuovo elemento nel reparto offensivo. Si tratta di Bonny , arrivato nel silenzio generale, che sta stupendo tutti ad Appiano Gentile. Non Chivu che lo conosceva già dall'esperienza di Parma.

"Il giardino preferito di Bonny non è quello di Versailles. Dategli l’erba vicino alla porta, venti o trenta metri di campo per poter andare in progressione e sarà felice. Il suo posto nel mondo è lì. La punta dell’Inter s’è presentata ad Appiano con un gol e un rigore procurato dopo una sgroppata in campo aperto. Chivu l’ha schierato dall’inizio accanto a Lautaro e lui non ha tradito: nel primo tempo ha sfruttato un lancio lungo la corsia mancina, s’è allungato il pallone, ha saltato Prestia e ha costretto Re Cecconi a stenderlo: promosso", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Bonny ha dimostrato di poter essere una risorsa importante in ogni modulo. Nel 3-5-2 può giocare in appoggio alla punta, come ha fatto a Parma con Pellegrino – ariete argentino di un metro e 92 -, mentre all’Inter duetterà con Lautaro. Un giocatore diverso, più tecnico, più di qualità. Contro l’Under 23 hanno strappato applausi insieme. Nel 3-4-2-1 Bonny può agire da attaccante e da trequartista, assistendo l’argentino o Pio Esposito. Bonny è questo: un grimaldello utile a scardinare più serrature. Chivu lo aiuterà a essere ancora più incisivo sottoporta. L’anno scorso ha segnato sei gol in 37 partite. Il conto dei tiri totali è 64. Ventidue di questi sono finiti in porta. La percentuale delle conclusioni andate “in porto” arriva al 30%. Thuram sfiora il 42%, Lautaro il 34%, Lookman è a 39%. Sotto questo aspetto deve migliorare. Ma il francese sa anche tenere botta: l’anno scorso ha chiuso con 140 duelli vinti. Il secondo del Parma dopo Djuric. Una capacità che può tornare utile. Così come quella di riuscire a eludere la marcatura avversaria: il francese è stato il giocatore del Parma con più dribbling riusciti, 36. Gli stessi di Lookman".