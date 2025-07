Dopo le visite mediche di martedì Bonny ha posto il suo autografo sul contratto che lo legherà all'Inter per le prossime 4 stagioni, con un ingaggio da 2 milioni. Per gli annunci ufficiali, invece, causa ultimi aspetti burocratici da sistemare con il Parma, occorrerà attendere la giornata di oggi o, al più tardi, quella di domani. A ogni modo, l'attaccante francese è il terzo colpo (23 milioni più bonus il costo) del mercato nerazzurro, dopo Sucic e Luis Henrique, che hanno già debuttato nel Mondiale per club".