"Al lavoro in palestra: per Yoan Bonny il primo giorno di Inter è andato in scena così. L’attaccante francese classe 2003, acquistato dal Parma per 24 milioni più bonus, ha iniziato a lavorare in anticipo rispetto al raduno che sabato aprirà ufficialmente la nuova stagione nerazzurra. Bonny si è presentato ieri perché già ampiamente riposato dopo le vacanze (non era ancora nerazzurro durante il Mondiale per club) ma non è stato il solo", si legge su La Gazzetta dello Sport.