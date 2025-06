Non è stata certo scintillante la prima vittoria dell'Inter targata Chivu. I nerazzurri hanno rischiato tantissimo di non ottenere il successo contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e mettere così a serio rischio la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

"Brutta e sporca, ma comunque una vittoria. La prima per Chivu da allenatore dell’Inter. E’ arrivata in rimonta, dopo lo svantaggio nel primo tempo, e in pieno recupero, con un piattone di Valentin Carboni, entrato quasi come mossa della disperazione per dare un pizzico di fantasia e imprevedibilità ad una manovra che è andata ripetutamente a sbattere contro il muro eretto dagli Urawa Reds, senza mai trovare soluzioni ed efficacia. Il successo, evidentemente, tiene i nerazzurri in corsa per la qualificazione. Ma è chiaro che, contro il River Plate, servirà molto di più per spuntarla".