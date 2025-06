L'esterno canadese, rientrato in nerazzurro per fine prestito e ora impegnato con la sua Nazionale, potrebbe lasciare nuovamente Milano

Il futuro di Tajon Buchanan è ancora tutto da scrivere. L'esterno canadese non è stato riscattato dal Villarreal ed è tornato all'Inter per fine prestito, e attualmente sta disputando la Gold Cup con la sua Nazionale. La sua permanenza in nerazzurro non è per nulla scontata, anche alla luce del suo scarso utilizzo a Milano.

Per lui, come scrive Tuttosport, potrebbe riaprirsi l'ipotesi di un ritorno in Spagna: "Non si può escludere che il Villarreal, che non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 13 milioni per Buchanan, torni sul canadese, ma chiedendo un corposo sconto".