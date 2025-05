"Probabile che resti a guardare anche l’altro ex Napoli, quel Elia Caprile che i sardi vorrebbero riscattare in estate dagli azzurri. Al suo posto si pensa a un esordio stagionale per il giovane Giuseppe Ciocci. Quasi certa l’assenza per infortunio di Zito Luvumbo, e anche Yerry Mina non è al meglio, mentre in avanti possibile maglia da titolare per l’ex Leonardo Pavoletti".